Косачев: подходы Бжезинского кажутся умеренными на фоне настроений нынешних политиков США

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Жесткий подход к России, идеологом которого был Збигнев Бжезинский, скончавшийся накануне на 90-м году жизни, предстает образцом умеренности по сравнению с настроениями нынешних политических кругов в Вашингтоне. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя известие об уходе из жизни помощника по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах.

"Ушел известнейший персонаж международной политики. Вряд ли его уход повлияет на какие-то настроения в Вашингтоне, где сейчас правят бал те, по сравнению с которыми патриарх жесткого подхода к России выглядит, пожалуй, даже умеренным", - отметил сенатор.

Косачев напомнил, что имя Збигнева Бжезинского в СССР, а затем в Российской Федерации прочно ассоциировалось с враждебностью. "Но образ хрестоматийного антисоветчика и русофоба в данном случае слишком утрирован. Бжезинский олицетворял собой один из традиционных, наиболее жестких подходов к реализации интересов США в мире. В той же степени, как, например, другой патриарх геополитики и дипломатии Генри Киссинджер выражал иную модель, с упором на дипломатию", - подчеркнул Косачев.

"Хотя он питал особые чувства к нашей стране и не особо скрывал это, он вряд ли ставил противодействие СССР и России самоцелью: он мыслил в категориях "великой шахматной доски", на которой должно быть обеспечено лидерство США и Запада", - добавил сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в России к Бжезинскому относились с уважением, несмотря на его жесткие заявления. "Он был видным политиком, мы с уважением вспоминаем этого человека, хотя большим другом нашей страны его никогда назвать было нельзя", - подчеркнул сенатор. Джабаров также полагает, что смерть Бжезинского - это большая потеря для американского народа.

Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США. Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы". В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность. Являлся постоянным членом элитного Бильдербергского клуба, объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.