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Зюганов подготовил для Путина доклад о кризисах последних 200 лет

Политика
27 мая, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Лидер коммунистов заявил, что страну опять "лихорадит в отсутствие нормальной политической системы и соответствующего курса", а рядом "две пороховые бочки - на Украине и на Ближнем Востоке"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что подготовил для президента России Владимира Путина и правительства доклад о том, как развивались и разрешались кризисы последних двух веков.

"Я специально готовил для президента и правительства закрытый доклад о 12 кризисах капитализма за последние 200 лет: как они зарождались, развивались, какими средствами тушились", - сказал он на 17-м съезде партии.

При этом лидер коммунистов напомнил, что "два последних системных кризиса закончились мировыми войнами". "Сейчас на планете бушует третий системный кризис... На мой взгляд, одному богу известно, чем он закончится", - отметил он.

Зюганов добавил, что страну опять "лихорадит в отсутствие нормальной политической системы и соответствующего курса", а рядом "две пороховые бочки - на Украине и на Ближнем Востоке".

"Ситуация развивается от плохого к лучшему, и это видно всем, власти в том числе", - подчеркнул он.

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