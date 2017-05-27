Никонов: взгляды Бжезинского соединили мощь США с польскими фобиями относительно России

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Збигнев Бжезинский был крупнейшим политологом, оказывавшим серьезное влияние на американскую политику, а также определившим дискурс не только американской, но и мировой геополитической науки. Об этом ТАСС заявил в субботу глава думского комитета по образованию и науке, эксперт-международник Вячеслав Никонов.
"Бжезинский - один из крупнейших политологов, который во многом на протяжении многих десятилетий определял дискурс американских политических исследований и мировой геополитической науки и оказывал серьезное влияние на политику США", - сказал Никонов, который был знаком с ним. Депутат отметил, что, будучи поляком, Бжезинский в своих взглядах "во многом соединил американскую мощь с польскими геополитическими фобиями, связанными с Россией". "В этом его главная роль в мировой политике", - указал Никонов.
"Если говорить о нашей стране, то он на посту помощника по национальной безопасности президента США Джимми Картера, собственно, и был творцом афганского сопротивления и того, что потом получило название "Аль-Каида", - считает парламентарий. Депутат вспомнил, как в одном из интервью на вопрос о том, стоило ли противостоять Советскому Союзу и создавать такую организацию, Бжезинский ответил: "Да, конечно". То есть уничтожение Советского Союза по сравнению с "Аль-Каидой" для него было более важной задачей, добавил Никонов.
Кроме этого, по словам парламентария, Бжезинский больше, чем кто бы то ни было, поддерживал идею о том, чтобы "дистанцировать или окончательно отделить Россию от Украины". "Конечно, он прикладывал колоссальные усилия к тому, чтобы организовать ту Украину, которая хорошо известна нам сейчас", - указал он.
Збигнев Бжезинский, скончавшийся накануне в возрасте 89 лет, - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США. Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы".
В 1977-1981 годах был помощником по национальной безопасности президента США Джимми Картера. В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность. Являлся постоянным членом элитного Бильдербергского клуба, объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.
"Аль-Каида" - международная террористическая организация. На ее счету - планирование и осуществление целого ряда террористических актов на территории разных стран. Самым крупным является теракт в США 11 сентября 2001 года, когда погибли более трех тысяч человек.
Международная террористическая организация "Аль-Каида". Досье