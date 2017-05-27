Клинцевич: РФ в условиях санкций не сможет быть партнером Запада в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заявление Группы семи о готовности усилить антироссийские санкции говорит о том, что эти страны не планируют реально бороться с международным терроризмом, поскольку Россия в таких условиях не сможет быть партнером для Запада в этой сфере, а без ее участия борьба с террористами невозможна. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда обороны и безопасности Франц Клинцевич.
"Сегодня лидеры G7, заявив о готовности усилить санкции против России, по сути дела, расписались в том, что они не собираются реально противостоять международному терроризму. Без России это абсолютно провальный проект", - цитирует сенатора его пресс-служба.
"Но "санкционная" Россия объективно не может быть партнером Западу. Мы, если на то пошло, вполне способны обеспечить безопасность России собственными силами", - отметил Клинцевич.
Согласно итоговой декларации, принятой в субботу на саммите в Таормине, Группа семи заявила о готовности ужесточить санкции в отношении России в случае невыполнения ею минских соглашений, связанных с урегулированием кризиса на Украине.