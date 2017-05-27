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Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Политика
27 мая, 21:22 дата обновления: 27 мая, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Геннадий Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии. Соответствующее решение принято пленумом ЦК по итогам съезда партии.

В субботу в Москве прошел 17-й очередной съезд КПРФ, на котором был избран новый состав ЦК. После этого на пленуме были избраны руководящие органы на ближайшие четыре года.

Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году.

Также источник в партии сообщил, что на пост заместителей председателя переизбраны Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, Валерий Рашкин не был переизбран, его место занял Юрий Афонин.

"На организационном пленуме партии сегодня переизбраны заместителями председателя ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, избран Юрий Афонин", - сказал собеседник агентства.

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Темы
КПРФ
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Россия
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич
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