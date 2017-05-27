Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии. Соответствующее решение принято пленумом ЦК по итогам съезда партии.
В субботу в Москве прошел 17-й очередной съезд КПРФ, на котором был избран новый состав ЦК. После этого на пленуме были избраны руководящие органы на ближайшие четыре года.
Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году.
Также источник в партии сообщил, что на пост заместителей председателя переизбраны Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, Валерий Рашкин не был переизбран, его место занял Юрий Афонин.
"На организационном пленуме партии сегодня переизбраны заместителями председателя ЦК Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, избран Юрий Афонин", - сказал собеседник агентства.