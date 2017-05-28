Шесть поселений за сутки присоединились к перемирию в Сирии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Шесть населенных пунктов за минувшие сутки присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано шесть соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Эт-Тера, Самья, Эль-Мазраа, Караха, Сахвет-Блата, Самма провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1514", - сообщает ведомство.

При этом количество вооруженных формирований, заключивших перемирие, не изменилось, их по-прежнему 219.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - сообщили в Минобороны. Российские эксперты за сутки зафиксировали девять нарушений перемирия (в том числе пять - в провинции Дамаск), турецкие - четыре (три из них - в провинции Дераа).

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций. "Пять акций проведено в городе Алеппо, местному населению доставлено три тонны продуктов питания; в провинцию Латакия доставлено 1,8 тонны продовольственных наборов", - говорится в сообщении.

Гуманитарную помощь получили 1524 человек. Еще 330 человек получили помощь от российских военных медиков, добавили в Минобороны.