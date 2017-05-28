Праймериз "Единой России" проходят в штатном режиме

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" (так называемые праймериз) на сентябрьские выборы проходит в штатном режиме. Об этом сообщил журналистам глава Центрального исполкома (ЦИК) партии Владимир Бурматов.

"На настоящий момент процедура предварительного голосования проходит в регионах в штатном режиме, не выявлено существенных нарушений", - заявил он.

Бурматов уточнил, что для проведения предварительного голосования, как и планировалось, открыты 2017 счетных участков. "Счетные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени", - напомнил он. Глава партийного ЦИК также добавил, что в работе участков задействовано более 8 тыс. членов счетных комиссий, "в среднем по четыре человека на комиссию". Счетные комиссии, пояснил он, проконтролируют соблюдение единого порядка подсчета голосов избирателей, составят протоколы об итогах голосования и направят их в организационные комитеты предварительного голосования.

"Для удобства избирателей на счетных участках, адреса которых можно найти на сайте предварительного голосования pg.er.ru, установлены стенды с информацией о кандидатах", - указал Бурматов.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" "строго следит за соблюдением открытости и легитимности процедуры предварительного голосования, за ее прозрачностью и за тем, чтобы не происходило нарушений или ущемлений прав кандидатов". "Для этих целей в каждом регионе создан ситуационный центр, куда поступает вся информация о явке и возможных нарушениях", - проинформировал Бурматов, уточнив, что в Москве федеральный ситуационный центр был открыт накануне, 27 мая, в 22:30 по московскому времени. Он заверил, что все жалобы на возможные нарушения на предварительном голосовании партия "будет рассматривать оперативно и внимательно".

Предварительное голосование

"Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По его итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска. Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

По данным партии, в предварительном голосовании принимают участие более 2,2 тыс. кандидатов, как членов "Единой России", так и беспартийных. По словам секретаря Генсовета единороссов Сергея Неверова, "конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов".