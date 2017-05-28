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Лавров: КНР и АСЕАН выражают заинтересованность в создании евразийского партнерства

Политика
28 мая, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

По словам министра иностранных дел, углубление евразийской интеграции и продвижение внешних связей ЕврАзЭС являются безусловным внешнеполитическим приоритетом РФ

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Китай и АСЕАН проявляют интерес к идее формирования большого евразийского партнерства. Об этом говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам I съезда Ассамблеи народов Евразии, которое зачитала руководитель Россотрудничества Любовь Глебова.

По словам министра, углубление евразийской интеграции и продвижение внешних связей ЕврАзЭС являются безусловным внешнеполитическим приоритетом РФ. "На обеспечение благополучия, процветания, устойчивого развития нашего континента направлена инициатива президента Владимира Владимировича Путина по созданию большого евразийского партнерства, - подчеркнул Лавров. - Видим в этом хорошую возможность построения нового экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. С удовлетворением констатируем, что эту идею активно поддерживают китайские друзья, заинтересованность проявляет Асеановская десятка".

"Убежден, что ваша встреча, отличающаяся насыщенной программой и авторитетным составом участников, будет способствовать упрочению доверия и взаимопонимания между народами Евразии, продвижению в межгосударственном общении ценностей равноправия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества", - обратился к участникам съезда Лавров.

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