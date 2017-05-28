В Москве открылось заседание съезда Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пленарное заседание съезда созданной накануне Ассамблеи народов Евразии и VII съезда Ассамблеи народов России в открылось в Москве. Съезд проходит в одном зале.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин зачитал приветствие участникам съезда Ассамблеи народов России от Владимира Путина. "Проблемам сохранения единства нашего многонационального народа, совершенствования межкультурного и межрелигиозного диалога государство уделяет приоритетное внимание. Важно, чтобы в этой важной, серьезной, востребованной работе активно использовался значимый потенциал общественных и религиозных организаций, научных и экспертных кругов", - говорится приветствии главы государства.

Ассамблея народов Евразии была учреждена 27 мая в Москве представителями некоммерческих организаций из нескольких десятков стран континента. Приветствия участникам съезда двух Ассамблей направили также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Затем съезд приступил к обсуждению проблем интеграции на евразийском пространстве. "Одной из целей Ассамблеи народов Евразии декларировано содействие интеграционным процессам", - отметил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Он считает, что интеграционные процессы не могут успешно развиваться без гуманитарной составляющей, народной дипломатии, и призвал взаимодействовать с молодежью.

"Вырастает новое поколение, которое никак не отягощено историческими воспоминаниями или фантомными болями об утраченном Советском Союзе, или чем-то еще. Это более прагматичное поколение, стремящееся к успеху не на поле битвы, а в сферах экономики, науки, культуры", - пояснил он важность такой работы.

В свою очередь основатель Мирового общественного форума "Диалог цивилизаций" Владимир Якунин обратил внимание на ценности духовные. По его словам, возник "новый этап межцивилизационного сотрудничества". "Вызов современной эпохи состоит в нахождении потенциала для нового духовного ренессанса. Обнаруживаются симптомы возрастающих запросов на духовные ценности", - заявил он, обращаясь к участникам съезда Ассамблей.