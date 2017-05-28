Около 35% участников праймериз "Единой России" - люди до 35 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 35% участников проходящего предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" (так называемых праймериз) к сентябрьским выборам составляют люди до 35 лет, 40% участников беспартийные. Такую статистику сообщил журналистам замсекретаря Генсовета единороссов Евгений Ревенко.

"Важно, что около 35% участников предварительного голосования - это люди до 35 лет, а в целом среди участников порядка 40% являются беспартийными", - сказал он.

По мнению Ревенко, предварительное голосование является "не только мощным социальным лифтом, когда активные граждане могут прийти и принять участие, но еще и лифтом идей". "По сути, и участники предварительного голосования, и избиратели могут предлагать варианты решения насущных проблем", - считает он.

Фактически, отметил представитель руководства партии, проводя предварительное голосование, "Единая Россия" "советуется с людьми, и именно люди формируют предвыборные списки по итогам этой процедуры". "Проводя предварительное голосование, мы уходим от кулуарности: люди сами могут предлагать свои идеи, лучшие из них мы возьмем для последующей реализации", - добавил он.

Предварительное голосование

"Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По его итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска. Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

По данным партии, в предварительном голосовании принимают участие более 2,2 тыс. кандидата, как членов "Единой России", так и беспартийных. По словам секретаря Генсовета единороссов Сергея Неверова, "конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов". Голосование проходит на 2017 участках.