Источник: встреча "нормандской четверки" на уровне замглав МИД пройдет в Берлине 30 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 30 мая в Берлине. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ.

"Встреча пройдет во вторник в Берлине, от России примет участие статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин", - сказал собеседник.

Последняя встреча "нормандской четверки" прошла на министерском уровне на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Лидеры стран "нормандского формата" в последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.