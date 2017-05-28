Источник: встреча "нормандской четверки" на уровне замглав МИД пройдет в Берлине 30 мая

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 30 мая в Берлине. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ.
"Встреча пройдет во вторник в Берлине, от России примет участие статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин", - сказал собеседник.
Последняя встреча "нормандской четверки" прошла на министерском уровне на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Лидеры стран "нормандского формата" в последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.