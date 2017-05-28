Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: встреча "нормандской четверки" на уровне замглав МИД пройдет в Берлине 30 мая

Политика
28 мая, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Последняя встреча "нормандской четверки" прошла на министерском уровне на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 30 мая в Берлине. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ.

"Встреча пройдет во вторник в Берлине, от России примет участие статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин", - сказал собеседник.

Последняя встреча "нормандской четверки" прошла на министерском уровне на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Лидеры стран "нормандского формата" в последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Макрон заявил, что с уважением относится к России
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
7
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Темы дня
Загрузка...
Реклама