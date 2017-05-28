Ассамблея народов Евразии призвала к борьбе за мир

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международный союз неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии призвала мировое сообщество к борьбе за мир.
"Мы обращаемся ко всем народам и главам государств, международным, межправительственным и неправительственным организациям с призывом объединить усилия во имя мира и жизни на Земле, не допустить эскалации угрозы ядерной войны, объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и любыми другими проявлениями деструктивной, человеконенавистнической идеологии, развернуть широкое трансграничное общественное движение за мирную, созидательную Евразию", - говорится в обращении, принятом на первом съезде Ассамблеи.
Съезд также принял резолюцию, в которой поддержал идею ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества народов Евразии. Такой день, по убеждению участников съезда, "должен способствовать продвижению интеграционных процессов на евразийском континенте с его культурным, религиозным и языковым многообразием и общим стремлением стран и народов к взаимодействию и добрососедству".
Ассамблея народов Евразии была учреждена 27 мая в Москве представителями некоммерческих организаций из нескольких десятков стран континента.