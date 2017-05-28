Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 70 жалоб поступило в день праймериз "Единой России"

Политика
28 мая, 21:45 дата обновления: 28 мая, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Жалобы касались вопросов агитации в день предварительного голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 70 жалоб на незначительные нарушения поступило в день предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" (праймериз). Об этом заявил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов в ходе селекторного совещания по итогам предварительного голосования.

"Сегодня в течение всего дня работал ситуационный центр, у нас только 68 поступило заявлений, очень низкое количество, на различные мелкие нарушения в ходе предварительного голосования", - сказал Неверов.

По его словам, в основном эти нарушения касались вопросов агитации в день предварительного голосования.

Явка зарегистрированных избирателей в ходе предварительного голосования "Единой России", по предварительным данным, составила более 9%, заявил Неверов.

"Если взять в процентном соотношении от тех, кто имеет права голосовать, - это 9,22%", - сказал Неверов.

Региональные конференции по выдвижению кандидатов на выборы от партии "Единой России", отобранных по итогам предварительного голосования, начнутся в июне. 

"В течение двух дней будут проведены подсчеты детальные по расстановке кандидатов, и мы уже с регионами запланировали конец июня - это начало проведения конференций по выдвижению наших кандидатов, по обсуждению программ, с которыми наши региональные отделения будут выдвигать своих кандидатов", - сказал Неверов.

По его словам, на конец июня запланировано проведение четырех мероприятий, где будет обсуждаться стратегия партии на выборах. Первое мероприятия пройдет на Сахалине. При этом он подчеркнул, что в качестве кандидатов будут выдвигаться победители праймериз.

Предварительное голосование

28 мая "Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По его итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска.

Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением на пост директора Службы внешней разведки.

По данным партии, в предварительном голосовании принимают участие более 2,2 тыс. кандидатов, как членов "Единой России", так и беспартийных. По словам Неверова, "конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов". Голосование проходит на 2017 участках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу полагаться только на свои силы
3
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
4
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
Темы дня
Загрузка...
Реклама