Около 70 жалоб поступило в день праймериз "Единой России"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 70 жалоб на незначительные нарушения поступило в день предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" (праймериз). Об этом заявил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов в ходе селекторного совещания по итогам предварительного голосования.

"Сегодня в течение всего дня работал ситуационный центр, у нас только 68 поступило заявлений, очень низкое количество, на различные мелкие нарушения в ходе предварительного голосования", - сказал Неверов.

По его словам, в основном эти нарушения касались вопросов агитации в день предварительного голосования.

Явка зарегистрированных избирателей в ходе предварительного голосования "Единой России", по предварительным данным, составила более 9%, заявил Неверов.

"Если взять в процентном соотношении от тех, кто имеет права голосовать, - это 9,22%", - сказал Неверов.

Региональные конференции по выдвижению кандидатов на выборы от партии "Единой России", отобранных по итогам предварительного голосования, начнутся в июне.

"В течение двух дней будут проведены подсчеты детальные по расстановке кандидатов, и мы уже с регионами запланировали конец июня - это начало проведения конференций по выдвижению наших кандидатов, по обсуждению программ, с которыми наши региональные отделения будут выдвигать своих кандидатов", - сказал Неверов.

По его словам, на конец июня запланировано проведение четырех мероприятий, где будет обсуждаться стратегия партии на выборах. Первое мероприятия пройдет на Сахалине. При этом он подчеркнул, что в качестве кандидатов будут выдвигаться победители праймериз.

Предварительное голосование

28 мая "Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По его итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска.

Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением на пост директора Службы внешней разведки.

По данным партии, в предварительном голосовании принимают участие более 2,2 тыс. кандидатов, как членов "Единой России", так и беспартийных. По словам Неверова, "конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов". Голосование проходит на 2017 участках.