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Медведев доволен итогами праймериз "Единой России"

Политика
28 мая, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что "явка была даже лучше, чем на предварительном голосовании по выборам в Государственную думу"

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен итогами прошедшего в воскресенье предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. По его оценке, итоге праймериз показывают, что предварительное голосование работает, а партия обновляется.

На селекторном совещании с регионами по итогам единого дня предварительного голосования Медведев поблагодарил всех россиян, принявших участие в праймериз, несмотря на воскресный день.

"Хочу поблагодарить людей, которые приняли участие в голосовании. Понимая, что это не выборы окончательные, когда действительно нужно отдать свой голос так, чтобы кандидат, которому ты симпатизируешь, победил, люди все-таки пришли и приняли участие в этих мероприятиях", - сказал он.

Председатель партии также обратил внимание, что предварительное голосование касалось предстоящих местных выборов. Активность россиян, по мнению Медведева, "означает, что институт предварительного голосования работает".

"Мы добились абсолютной прозрачности: все наши кандидаты участвовали с открытой повесткой дня, полностью рассказывая о себе, о своем опыте, о своих возможностях", - констатировал председатель "Единой России". По его словам, большое значение имеют и прошедшие дебаты.

"Сложные вопросы на дебатах формировались самими людьми, дебаты показали большой интерес к нашим кандидатам, все могли проявить себя как начинающие публичные политики, и у многих это очень неплохо получилось", - считает Медведев.

Он подчеркнул, что для многих участников предварительного голосования оно стало первым политическим опытом. "47% (участников - прим. ТАСС) - это люди, которые первый раз участвуют в этих мероприятиях, это очень хорошая цифра, это означает, что наша партия обновляется", - отметил он, добавив, что примерно треть кандидатов - молодежь.

"Мы можем сказать с уверенностью, что предварительное голосование по выборам в законодательные собрания, в городские законодательные органы центров субъектов федерации состоялось", - резюмировал Медведев.

Он добавил, что "явка на предварительном голосовании была даже лучше, чем на предварительном голосовании по выборам в Государственную думу". "Это означает, что сохраняется интерес к избирательной кампании, к нашим кандидатам", - полагает председатель партии.

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