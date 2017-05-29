Путин и Макрон на неформальной встрече в Версале обсудят международные и двусторонние дела

МОСКВА/ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 29 мая визит во Францию для первой встречи с новым президентом Пятой республики Эмманюэлем Макроном. Повестка предстоящих в Версале переговоров затрагивает самый широкий круг вопросов - от активизации российско-французского политико-экономического и культурного сотрудничества до обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.

Встреча будет приурочена к открытию в королевском дворце большой выставки, посвященной визиту во Францию Петра I, состоявшемуся в 1717 году. Экспозиция во дворце Большой Трианон в Версале была подготовлена французской стороной совместно с Государственным Эрмитажем, она будет открыта для публики с 30 мая по 24 сентября 2017 года.

Лидеры совместно осмотрят выставку. По завершению мероприятий в Версале Путин посетит в Париже Российский культурно-духовный центр, открытый в октябре прошлого года.

Беседа в неформальной обстановке

В отличие от многих подобных мероприятий, которые готовятся сильно заранее, об этом визите стороны договорились менее двух недель назад, всего через несколько дней после вступления Макрона в должность. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, совместно посетить выставку в Версале и "провести неформальные переговоры в достаточно узком составе", чтобы установить рабочий контакт, президент Франции предложил своему российскому коллеге во время их первого телефонного разговора 18 мая.

"Мы эту идею поддержали, считаем, что посещение Версаля предоставляет возможность откровенного, доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов", - сказал Ушаков. Уже 22 мая о предстоящем визите было объявлено официально.

Переговоры Путина и Макрона пройдут сначала в узком составе в формате "один плюс два" (лидеры и их помощники), затем в расширенном - в формате рабочего завтрака. По итогам планируется совместная пресс-конференция глав государств. Как отметил Ушаков, во время осмотра экспозиции выставки в Версале лидеры тоже "продолжат дискуссию". Каких-либо документов к подписанию не готовится, "президенты хотят именно познакомиться, получше узнать друг друга и договориться о следующих контактах", пояснили в Кремле.

Визиты - состоявшиеся и нет

Приглашение от Макрона выглядит несколько неожиданным не только с учетом его критических высказываний о позиции РФ по ряду международных вопросов во время президентской кампании во Франции, но и на фоне того, как в последние годы развивались отношения Москвы и Парижа.

Пять лет назад взаимодействие Путина и на тот момент новоизбранного президента Франции Франсуа Олланда начиналось с аналогичного блиц-визита российского лидера в Париж 1 июня 2012 года. Однако следующее посещение Путиным Франции - в июне 2014 года, посвященное 70-летию высадки союзных войск в Нормандии, - запомнилось уже не столько юбилейными торжествами, сколько обсуждением лидерами РФ, Германии, Франции и Украины развивающегося украинского кризиса, в котором страны Запада винят РФ, и рождением "нормандского формата".

Со встречей "нормандской четверки" был связан и визит Путина во французскую столицу в октябре 2015 года. К тому времени темой переговоров стала также ситуация в Сирии, но никак не двусторонние российско-французские отношения. В декабре 2015 года Путин снова приезжал в Париж, на этот раз на климатическую конференцию.

Наконец, в октябре 2016 года планировался визит российского лидера в Париж для совместного открытия Путиным и Олландом Российского духовно-культурного центра на набережной Бранли и выставки шедевров из коллекции мецената Сергея Щукина в Фонде Луи Виттон. Однако поездка была отменена Кремлем из-за отказа практически в последний момент французской стороны участвовать в этих мероприятиях на высшем уровне (все это происходило на фоне противоречий по Сирии). Путин тогда заявил, что данная ситуация никак не скажется на отношениях с французским народом, и что РФ остается открытой для диалога.

Дела двусторонние

Москву не устраивает нынешний уровень политико-экономических отношений двух стран, и Путин будет обсуждать это с Макроном. Так, за последние годы товарооборот РФ и Франции сократился примерно наполовину - с более $22 млрд до более $13 млрд, а наметившийся в последние месяцы рост данного показателя Кремль считает недостаточным. Не работают и многие инструменты двустороннего взаимодействия: межправительственная российско-французская комиссия на уровне премьер-министров, межпарламентская комиссия, Совет сотрудничества по вопросам безопасности и т. д.

Существуют, однако, и положительные моменты. Продолжается деятельность российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), сопредседателем которого с французской стороны в качестве министра экономики Эмманюэль Макрон являлся до августа 2016 года.

Теперь Москва рассчитывает, что французский лидер определится, кто из министров нового правительства страны будет представлять Францию в этой структуре. В Кремле отметили также, что, несмотря на санкции, ни одна из около 500 французских компаний не ушла из России, и ни один крупный совместный проект не был свернут. Накопленные капиталовложения из Франции в Россию в прошлом году даже выросли, функционирует Российско-французский инвестиционный фонд, продолжается сотрудничество двух стран в энергетике и освоении космоса.

Развиваются и российско-французские культурно-гуманитарные обмены, в том числе в рамках перекрестных Годов культурного туризма (2016-2017 гг.).

География противоречий

Но камни преткновения для российско-французских отношений лежат не в двусторонних вопросах, а в международных делах, прежде всего - в том, что касается Сирии и Украины. Пришло ли время собирать камни - покажет, может быть, и встреча в Версале. Однако, с учетом принятого по итогам завершившегося на днях саммита G7 в Италии заявления лидеров "семерки", в том числе Макрона, о готовности при необходимости усилить санкции против РФ из- за Украины, о благоприятном фоне к обсуждению этого вопроса говорить не приходится.

Урегулирование украинского конфликта займет значительную часть обсуждения международной повестки на переговорах Путина и Макрона, и, как ожидают в Кремле, лидеры двух стран "еще раз подтвердят необходимость самой плотной активной совместной работы в рамках "нормандского формата" и подтвердят безальтернативность Минских договоренностей (от 12 февраля 2015 года)".

Ушаков напомнил, что Макрон обсуждал украинскую тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 мая во время своего визита в Берлин. "Сейчас (он) узнает нашу оценку состояния дел в этом тяжелейшем внутриукраинском кризисе", - заметил представитель Кремля. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи Путина и Макрона отметил, что российский лидер придерживается последовательного подхода в этом вопросе и с "достаточным пессимизмом оценивает нынешнюю динамику, которую демонстрирует украинская сторона в плане реализации Минских договоренностей".

Еще одна труднейшая проблема, на которой сосредоточат внимание президенты, - сирийское урегулирование. "Франция принадлежит к тем странам, которые наиболее жестко относятся к режиму (президента Сирии Башара) Асада, и я думаю, что по сирийской проблематике (у Путина и Макрона) тоже состоится очень интересная, откровенная беседа - как и по всем вопросам совместной борьбы с международным терроризмом", - подчеркнул Ушаков, добавив, что недавний теракт в Манчестере стал еще одним напоминанием о срочной необходимости налаживания совместных усилий по борьбе с данной угрозой.

Среди других тем встречи - ситуация в Ливии, на Корейском полуострове и другие международные вопросы, а также перспективы сотрудничества по линии Россия - Евросоюз. По словам Ушакова, Москве "интересно выяснить, как Макрон воспринимает новые (европейские) реалии".

Французский взгляд

Самый молодой в истории Пятой республики глава государства, 39-летний Макрон после своей победы на выборах заявил, что Франция "будет следовать принципам мира". Позднее он назвал необходимым диалог с Москвой, отметив, что "многие международные проблемы не могут быть урегулированы без России". Накануне визита российского лидера во Францию Макрон подчеркнул, что с уважением относится к России. "У меня будет требовательный диалог с Владимиром Путиным, в ходе которого будут затронуты все необходимые для рассмотрения проблемы", - сказал французский президент.

Макрон, в частности, подтвердил готовность сотрудничать с Россией по Сирии, где, по словам президента, мир может быть достигнут только на основе "политического, долговременного и всеобъемлющего решения". Что касается украинского вопроса, то Макрон выступил за проведение в ближайшее время встречи в "нормандском формате", а также подчеркнул, что "до достижения урегулирования не может быть отхода от санкций (против РФ)".

Лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон был избран президентом по итогам второго тура выборов главы государства, состоявшегося 7 мая, набрав 66,1% голосов против 33,9% у его соперницы, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

В приветственной телеграмме Макрону Путин призвал нового французского лидера "преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности" перед лицом нарастающих угроз терроризма и воинствующего экстремизма, сопровождающихся эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. Президент России тогда подтвердил "готовность к конструктивной совместной работе", отметив, что "это отвечает коренным интересам народов России и Франции".

Во время состоявшейся 18 мая первой телефонной беседы лидеры выразили "обоюдную готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах".

Встреча в контексте 300-летней истории отношений

Встреча в Версале "позволит главам двух государств с самого начала установить личный контакт", сказал в интервью ТАСС посол РФ в Париже Александр Орлов. Он отметил, что диалог двух президентов состоится в исторической резиденции - Версальском замке, где они откроют выставку, посвященную 300-летию визита во Францию Петра Великого, который "положил начало регулярным дипломатическим отношениям между нашими странами".

В новейшей истории страны были союзниками в двух самых кровопролитных конфликтах XX века. "Мы не должны забывать то, что сделали для нас русские солдаты - как в 1914 году, так и в 1943, под Сталинградом", - подчеркнул бывший министр обороны Франции и сенатор республики Жан-Пьер Шевенман.

В Первую мировую войну, договор о завершении которой был подписан в Версале, русская армия упорной борьбой на восточном фронте постоянно отвлекала немецкие силы от Парижа, будь то в период сражений на Марне или при Вердене. В критической ситуации на помощь союзникам был специально направлен Русский экспедиционный корпус. Только в одном сражении весной 1917 года, преграждая путь немецким дивизиям к Парижу, он потерял более пяти тысяч солдат и офицеров. В составе этого корпуса воевал пулеметчик, кавалер французских наград Родион Малиновский, будущий командарм в Сталинградской битве и маршал Советского Союза.

Во Вторую мировую войну подвиг защитников Сталинграда дал мощный импульс освободительной борьбе во Франции. Как был убежден генерал Шарль де Голль, возглавивший освободительное движение, "для Франции и России быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит находиться в опасности".

Новое развитие получили в последнее время и связи двух стран в области культуры. Российский духовно-культурный православный центр в Париже, открытый минувшей осенью на левом берегу Сены, стал, по признанию парижан, настоящей визитной карточкой современной России в столице Франции. В связи с отменой визита во Францию в октябре прошлого года, Путин впервые посетит этот центр только сегодня. В Кремле подчеркивают, что "это уникальная площадка, предоставляющая широкий спектр возможностей для реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и образовательной сферах".