Лавров в Каире примет участие в заседании глав МИД и министерств обороны РФ и Египта

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 мая в Каире примет участие в заседании глав МИД и министерств обороны России и Египта. Лавров и руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сначала проведут раздельные переговоры с коллегами Самехом Шукри и Сидки Субхи, после чего беседа продолжится в формате "два плюс два".

Планируется встреча министров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как отмечают в Москве, визит в Каир продолжает практику, начатую в ноябре 2013 года, подчеркивает "особый характер отношений стратегического партнерства, связывающих Россию и Египет, и подтверждает взаимный настрой на их дальнейшее поступательное развитие и укрепление".

В повестке дня значатся ключевые региональные проблемы. "Будут рассмотрены также практические задачи по наращиванию совместной работы по всему спектру российско-египетского сотрудничества, в том числе в политической, экономической, военно-технической и других сферах", - информировали в МИД РФ.

Общая угроза и региональная безопасность

Заседание в Каире состоится на фоне происходящих в регионе сложных процессов, характеризующихся "разрастанием кризисных зон, беспрецедентным усилением угрозы терроризма и обострением миграционного кризиса". Очередным трагическим напоминанием об этих проблемах стало нападение 26 мая в египетской провинции Эль-Минья на автобус с христианами- коптами. Жертвами атаки стали 26 человек, среди которых были и дети. В ответ ВВС Египта нанесли удар по террористам в соседней Ливии, обосновав это законным правом Каира на самооборону.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму ас-Сиси, в которой назвал нападение на автобус еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, подчеркнув, что "исполнители и заказчики этого злодеяния не должны уйти от возмездия". "Уверен, что силам террора не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий", - отметил Путин.

Президент подтвердил, что Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

Одним из центральных пунктов повестки дня переговоров станет "тема политико-дипломатического разрешения региональных конфликтов на основе норм международного права при продолжении и активизации решительной борьбы с террористическими группировками", сообщили в МИД РФ.

Двусторонние вопросы

"Египет - один из ведущих партнеров России на Ближнем Востоке, в арабском мире и на Африканском континенте, - обращают внимание в Москве. - Отношения между нашими странами прочно опираются на многолетние традиции дружбы и взаимного уважения, успешное сотрудничество в различных сферах, основанное на учете интересов друг друга".

Россия отмечает свою заинтересованность в стабильном и уверенно развивающемся Египте, продолжении активного и эффективного взаимодействия с этой страной в международных и региональных делах.