МВД сообщило о проверке в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в Госдуму

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МВД РФ проводит проверку по факту предоставления 21 кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва фальшивых дипломов о высшем образовании. Об этом говорится в ответе первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина ("Единая Россия").

В марте председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что контрольное управление комиссии выявило 21 кандидата, которые предоставили фальшивые дипломы. Эта информация была передана в МВД, но министерство на тот момент не нашло оснований для возбуждения уголовных дел, и материалы были направлены на рассмотрение в прокуратуру Москвы.

"По факту предоставления 21 кандидатом в депутаты Госдумы недостоверных сведений об образовании первоначально принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 7 апреля 2017 года было отменено прокурором", - отмечается в письме за подписью Горового (копия есть у ТАСС). "Проводятся дополнительные проверочные мероприятия, их ход контролируется МВД России", - подчеркнул первый замглавы ведомства.

Данный вопрос находится и на контроле прокуратуры, следует из ответа Горелкину заместителя прокурора Москвы Юрия Катасонова (также есть у агентства). "Прокуратурой Москвы организовано рассмотрение вашего обращения, поступившего из Генеральной прокуратуры РФ, по факту предоставления кандидатами в депутаты Госдумы седьмого созыва недостоверных сведений об образовании и по другим вопросам", - сказано в документе.

Ранее единоросс обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку сайтов по продаже дипломов и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о привлечении их создателей к уголовной ответственности. Среди прочего он ссылался на данные ЦИК РФ о том, что на думских выборах 21 кандидат предоставил фальшивые документы о высшем образовании. "Я просил (Генпрокурора Юрия) Чайку дать поручение соответствующим подразделениям разобраться в каждом случае использования поддельного диплома", - пояснил Горелкин ТАСС.

По словам политика, он общался на эту тему со следователем и написал соответствующее заявление. В результате "возбуждено и расследуется уголовное дело", подтвердил он.