В Госдуме хотят ужесточить наказание за поддельные дипломы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") сообщил, что планирует в конце июня внести на рассмотрение палаты законопроект об ужесточении ответственности за использование и сбыт фальшивых дипломов об образовании, прежде всего для представителей профессий, связанных с ответственностью за жизнь людей.

Ранее парламентарий обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку сайтов по продаже дипломов, и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о привлечении их создателей к уголовной ответственности. Он также запрашивал Минобрнауки по вопросу о противодействии обороту фальшивых документов об образовании.

"Я считаю, что нужно ужесточить наказание как за сбыт, так и за использование поддельных дипломов, особенно в отношении лиц, которые представляют профессии повышенного риска - например, врач, пилот самолета, - те, кто подвергают опасности не только себя, но и большое количество людей", - сказал Горелкин ТАСС. Он подтвердил, что работает над соответствующим законопроектом, который сейчас находится на стадии различных согласований. "Надеюсь, к концу июня его внесем", - сообщил парламентарий

"Поддельные дипломы, мнимые вузы - все это дискредитирует в целом российскую систему образования", - констатировал единоросс.

Инициатива Горелкина уже получила поддержку в Минобрнауки РФ. "В существующей ситуации представляется целесообразным усиление норм Уголовного кодекса РФ по использованию заведомо подложных документов", - говорится в ответе депутату руководителя ведомства Ольги Васильевой (копия есть у ТАСС). При этом министр оговорилась, что внесение изменений в Уголовный кодекс РФ находится вне компетенции Минобрнауки.