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Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"

Политика
29 мая, 10:13 дата обновления: 29 мая, 10:36 UTC+3

Постпред РФ при ЕС добавил, что итоги саммита оказались невыразительны, но выявили трансатлантические противоречия

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Итоги завершившегося в субботу в Таормине саммита G7 показали правильность подхода Москвы в том, что возвращение формата "восьмерки" сейчас неактуально. Об этом заявил журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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"Итоги невыразительные с точки зрения субстанции, но, с другой стороны, довольно примечательные с точки зрения того, что подспудно зревшие трансатлантические противоречия вылезли наружу, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Это хорошо известно и по выступлениям, и по содержанию итоговых документов, и лишний раз подтверждает правильность позиции российского руководства о том, что стремиться вернуть ее в "восьмерочный" формат - это дело не очень перспективное и не больно нужное".

Чижов добавил, что в заявлениях итоговой декларации саммита, касающихся санкций в отношении РФ, нет ничего нового. "По-моему, (в тексте итоговой декларации) ни одного нового слова не появилось, как ни одного слова и не вычеркнуто, - сказал российский постпред, отвечая на вопрос ТАСС. - Так что ничего нового".

Чижов предложил сравнить итоги прошедшей встречи с результатами саммита "двадцатки", который пройдет в Гамбурге в начале июля. "Вот ее (двадцатку) можно со всем на то основанием называть большой", - отметил он.

Саммит "семерки" проходил 26-27 мая в Италии. 

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Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
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