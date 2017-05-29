В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Оппозиционный блогер Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение акции 12 июня. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
"Да, подал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее на своем сайте Навальный сообщил о подаче уведомления в мэрию столицы на проведение шествия и митинга 12 июня. Он планирует провести шествие от площади Тверской заставы через Тверскую улицу до Охотного ряда, где намерен организовать митинг. Заявленная численность участников публичного мероприятия - до 15 тыс. человек, тема - борьба с коррупцией.