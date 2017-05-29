Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава избиркома Севастополя ушел в отставку

Политика
29 мая, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

По закону членов региональных избиркомов назначают глава субъекта и заксобрание, при этом они обязаны делегировать не менее одного кандидата, рекомендованного Центризбиркомом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Антон Лопатин, который курирует данный регион.

Ранее об отставке Медведева сообщила газета "Коммерсантъ".

"Да", - сказал Лопатин в ответ на просьбу подтвердить информацию об отставке главы севастопольского избиркома.

ЦИК на заседании обсудит вопрос о назначении члена избирательной комиссии Севастополя. По словам Лопатина, рассматривается несколько кандидатур.

По закону членов региональных избиркомов назначают глава субъекта и заксобрание, при этом они обязаны делегировать не менее одного кандидата, рекомендованного Центризбиркомом. После формирования комиссии ее члены на первом заседании избирают председателя.

Медведев возглавил избирком Севастополя в 2014 году, когда Крым вошел в состав России. Полномочия этого состава комиссии истекают в мае 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
2
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка
3
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
4
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
5
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"
6
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама