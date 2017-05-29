Глава избиркома Севастополя ушел в отставку

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Антон Лопатин, который курирует данный регион.

Ранее об отставке Медведева сообщила газета "Коммерсантъ".

"Да", - сказал Лопатин в ответ на просьбу подтвердить информацию об отставке главы севастопольского избиркома.

ЦИК на заседании обсудит вопрос о назначении члена избирательной комиссии Севастополя. По словам Лопатина, рассматривается несколько кандидатур.

По закону членов региональных избиркомов назначают глава субъекта и заксобрание, при этом они обязаны делегировать не менее одного кандидата, рекомендованного Центризбиркомом. После формирования комиссии ее члены на первом заседании избирают председателя.

Медведев возглавил избирком Севастополя в 2014 году, когда Крым вошел в состав России. Полномочия этого состава комиссии истекают в мае 2019 года.