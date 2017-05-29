Зампред правительства Ленобласти лидирует в праймериз по округу Нарышкина в Госдуму

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя областного правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк лидирует в предварительном партийном голосовании "Единой России" по определению кандидатов на выборы в Госдуму по 112 Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области, где на выборах в сентябре прошлого года победил Сергей Нарышкин, назначенный позже главой СВР.
Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии по итогам подсчета бюллетеней.
"Большинство голосов в Кингисеппском одномандатном округе получил Сергей Яхнюк, он стал абсолютным лидером, набрав более 90%, - передает пресс-служба комментарий секретаря регионального отделения "Единой России" Сергея Бебенина.
В предвыборной гонке участвовали восемь человек. Это члены партии "Единая Россия" - заместитель председателя областного правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк и замгендиректора строительной компании Антон Мороз, два сторонника партии Виктор Кабацкий и Валерий Цыганюк. Еще пять кандидатов являются беспартийными: Елена Денискина, Ольга Игнатьева, Артур Порталенко и Дамир Урусов.
По предварительным данным, за Яхнюка проголосовали 90,3% избирателей, за Виктора Кабацкого - 20,86%, за Антона Мороза - 20,61%, за Елену Денискину - 4,22%, за Ольгу Игнатьеву - 3,69%, за Артура Порталенко - 3,47%, за Дамира Урусова - 2,08%, за Валерия Цыганка - 1,89%.
Явка, по предварительным данным, составила 9,17%. Официальный итог планируют подвести на заседании исполкома в 16:00 мск.
Кингисеппский одномандатный округ включает семь муниципальных районов региона (Кингисеппский, Сланцевский, Лужский, Волосовский, Ломоносовский районы, г. Сосновый Бор и часть Гатчинского района). Численность избирателей составляет почти 419,5 тыс. человек. К округу также приписан зарубежный участок Бонн-1 на территории Германии.
На думских выборах в сентябре 2016 года победу в Кингисеппском округе одержал спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, который вскоре был назначен руководителем Службы внешней разведки (СВР), в связи с чем отказался от депутатского мандата.