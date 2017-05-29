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В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Эстонии

Политика
29 мая, 11:37 дата обновления: 29 мая, 11:53 UTC+3

Как подчеркнул первый замглавы ведомства Владимир Титов, в отношениях между государствами "действует принцип взаимности"

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Эстонии на основе принципа взаимности. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

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"Могу подтвердить, что этот провокационный шаг эстонских властей не останется без ответа, - сказал он. - А в отношениях между государствами, как вы знаете, действует принцип взаимности".

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву предложено покинуть республику. При этом в ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В ответ на это в МИД России подчеркнули, что высылка двух российских дипломатов из Эстонии - недружественный акт, который не останется без ответа. Министерство расценило этот шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он "еще больше осложнит двусторонние отношения, без того, по сути, загнанные Таллином в тупик".

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