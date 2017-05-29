В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Эстонии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Эстонии на основе принципа взаимности. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Могу подтвердить, что этот провокационный шаг эстонских властей не останется без ответа, - сказал он. - А в отношениях между государствами, как вы знаете, действует принцип взаимности".

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву предложено покинуть республику. При этом в ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В ответ на это в МИД России подчеркнули, что высылка двух российских дипломатов из Эстонии - недружественный акт, который не останется без ответа. Министерство расценило этот шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он "еще больше осложнит двусторонние отношения, без того, по сути, загнанные Таллином в тупик".