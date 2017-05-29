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ЦИК предложила назначить членом избиркома Севастополя зампостпреда Коми при президенте

Политика
29 мая, 12:34 дата обновления: 29 мая, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Александр Петухов ранее работал в ЦИК и занимал пост замглавы аппарата, когда комиссией руководил Владимир Чуров

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центризбирком России предложил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову назначить членом избирательной комиссии Севастополя первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ Александра Петухова, который раньше работал в аппарате ЦИК. Кадровое решение последовало после досрочной отставки председателя избиркома Валерия Медведева.

Медведев, рекомендованный в состав комиссии Центризбиркомом, подал в отставку по собственному желанию 26 мая. Он сообщил журналистам, что это его личное решение, никакого давления на него не оказывалось. По словам Медведева, он будет работать в городском правительстве, где будет заниматься вопросами обеспечения избирательного процесса.

"Предложить исполняющему обязанности губернатора города Севастополя назначить членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Петухова Александра Юрьевича", - говорится в постановлении ЦИК. Петухов был замглавы аппарата ЦИК, когда комиссией руководил Владимир Чуров.

По закону членов региональных избиркомов назначают глава субъекта и заксобрание, при этом они обязаны делегировать не менее одного кандидата, рекомендованного Центризбиркомом. После формирования комиссии ее члены на первом заседании избирают председателя.

Медведев был председателем севастопольской комиссии по проведению референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, после чего возглавил Севастопольскую городскую избирательную комиссию. Полномочия этого состава комиссии истекают в мае 2019 года. 10 сентября 2017 года в Севастополе пройдут первые в истории прямые выборы губернатора.

О новом члене избиркома

Председатель ЦИК Элла Памфилова 29 мая в ходе заседания отметила, что Медведев "достойно работал" на посту главы севастопольского избиркома. Она поблагодарила его за проделанную работу и пожелала ему дальнейших успехов. "По нашей линии мы постараемся достойно оценить ваш вклад", - пообещала она.

"Валерий Кириллович (Медведев), вы наш, мы вас будем рады видеть в любой момент в моем кабинете", - добавила Памфилова.

Представляя Александра Петухова, член ЦИК Антон Лопатин, курирующий Севастополь, отметил, что тот имеет большой опыт. "Он работал в ЦИК на должности заместителя руководителя аппарата, занимался организационной работой, хорошо знает Севастополь, неоднократно с ЦИК выезжал туда для оказания консультаций, связанных с выборным законодательством РФ", - сказал он.

Памфилова отметила, что Петухов работал в ЦИК с конца 90-х годов. "Он фактически с 1998 года был, практически при всех председателях работал, человек 17 лет работал в системе избирательных комиссий", - подчеркнула она.

Медведев поддержал решение ЦИК и попросил оказывать Петухову помощь. 

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