"Коммунисты России" выдвинут кандидата на выборы президента на съезде партии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Выдвижение кандидата от "Коммунистов России" на пост президента РФ официально произойдет на съезде партии. Это подтвердил журналистам зампред ЦК партии Сергей Малинкович, комментируя итоги прошедшего 28 мая пленума ЦК.

"На пленуме обсуждался вопрос лишь о намерении партии выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента РФ и принято решение для официального выдвижения кандидата созвать в установленные законом сроки съезд партии", - пояснил он. Малинкович напомнил, что по партийному уставу выдвижение кандидатов на выборах федерального уровня осуществляется только на съезде.

Как ранее сообщили в ЦИК РФ, избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря; выборы должны состояться в марте.

Ранее о намерении баллотироваться на выборах главы государства заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на съезде партии о готовности принять участие в президентской кампании.

Глава ЦК "Коммунистов России" Максим Сурайкин также неоднократно заявлял о готовности участвовать в президентской кампании.

"Что касается моей кандидатуры, которая называется довольно часто, то я готов выполнить любое решение партии. Конечно же, как руководитель пятой партии страны, я должен всегда быть готов вступить в это серьезное политическое сражение", - заявил он накануне.