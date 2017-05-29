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Моргулов: прием Индии и Пакистана в ШОС повысит потенциал объединения в борьбе с террором

Политика
29 мая, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Прием этих региональных игроков в Шанхайскую организацию сотрудничества также повысит потенциал объединения сфере торгово-экономического сотрудничества, считает замглавы МИД РФ

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полноправное членство Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) повысит потенциал объединения в борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

"Саммит (ШОС в Астане 8-9 июня) будет, без преувеличения, историческим, поскольку ожидается принятие решения о предоставлении полноправного членства в организации Индии и Пакистану. Прием этих влиятельных региональных игроков, несомненно, повысит потенциал объединения, особенно в области борьбы с международным терроризмом, а также в сфере торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул замминистра.

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Темы
Шанхайская организация сотрудничества
Страны
Индия Россия Пакистан
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