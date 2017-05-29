Песков: Путин готов дать пояснения по "украинским заключенным" на встрече в Версале

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет готов дать исчерпывающие пояснения по вопросу так называемых украинских политзаключенных, если этот вопрос будет поднят французской стороной. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что родственники так называемых политзаключенных с Украины накануне визита российского лидера в Париж написали письмо президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой поднять эту тему.

"В целом это не вопрос двусторонних российско-французских отношений, - сказал Песков. - Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения".