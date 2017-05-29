Песков оставил без комментариев обыски в украинских офисах "Яндекса"

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ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о проходящих обысках в украинских офисах компании "Яндекс".
"Мы пока не обладаем полной информацией, - сказал он журналистам, отметив, что нет достоверной информации, с чем это связано, что это - следственные действия или проверочные действия. - Поэтому я не могу что-то более детально вам ответить".
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски в киевском и одесском офисах российской компании "Яндекс". 16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.
По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.