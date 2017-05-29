Зюганов обещает активизировать созидательный протест

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что компартия усилит созидательный протест, который он противопоставляет либеральному протесту.
"Я считаю, что мы утроим, удвоим протест, но он будет исключительно созидательный", - заявил Зюганов на пресс-конференции. По его словам, коммунисты видят свою задачу в том, чтобы "четко выдвигать требования, иметь свою ответственность перед гражданами страны, теми, кого выводишь".
В этом контексте он противопоставил протестные акции коммунистов так называемому либеральному протесту - мероприятиям, проводимым либеральной оппозицией. "На том фланге ни программы, ни конкретных предложений достойно формировать правительство", - заявил Зюганов.
При этом, подчеркнул лидер КПРФ, он видит провокации в том, чтобы "вытащить школьников и лбами столкнуть с полицией, чтобы завтра пришли отцы, деды, бабушки, и все это превратилось в российский "майдан". "Я в этом вижу угрозу всем нам, стабильности и в целом державе. Нас это категорически не устраивает", - подчеркнул политик.