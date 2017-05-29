Пресс-конференция Путина и Макрона. Видеотрансляция

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Ruptly
Президент России Владимир Путин посещает Францию и впервые встречается с новым президентом республики Эмманюэлем Макроном.
Как ранее сообщили в Кремле, повестка переговоров в Версале затрагивает самый широкий круг вопросов - от активизации российско-французского политико-экономического и культурного сотрудничества до обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.
Важное место в повестке дня переговоров заняла тема борьбы с терроризмом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча двух лидеров приурочена к открытию в королевском дворце большой выставки, посвященной визиту во Францию Петра I, состоявшемуся в 1717 году. Экспозиция во дворце Большой Трианон в Версале была подготовлена французской стороной совместно с Государственным Эрмитажем, она будет открыта для публики с 30 мая по 24 сентября 2017 года.