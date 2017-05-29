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Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию

Политика
29 мая, 17:44 дата обновления: 29 мая, 18:06 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что власти страны предоставят Черногории разъяснения по поводу запрета на въезд парламентария

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МИД РФ на фоне нагнетания в Черногории антироссийской истерии рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Об этом заявила в понедельник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Черногории Срджана Дармановича в интервью словацкому агентству TASR.

"Мы уже неоднократно заявляли о непричастности официальной российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории, - обратила внимание Захарова. - Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о "государственном перевороте" и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующем цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан".

По ее словам, называя российские инвестиции неэффективными, "министр забывает, что первопричинами негатива стали односторонние деструктивные шаги черногорского руководства, создание искусственных преград ведению честного бизнеса". "К сожалению, государственные элиты в Черногории зачастую действуют не по закону. В таких условиях российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями", - заявила дипломат.

"В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну", - подчеркнула Захарова.

"Худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Россия разъяснит запрет на въезд депутата Вуковича

Захарова также сообщила, что Россия готова предоставит Черногории разъяснения по поводу запрета на въезд представителя Демократической партии социалистов Черногории Миодрага Вуковича.

"Не секрет, что Черногория изначально присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, в том числе и персонального характера, - отметила она. - Мы всегда говорили, что оставляем за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, как это и принято в дипломатической практике. Соответствующие разъяснения будут даны черногорской стороне".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
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