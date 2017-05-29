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Карасин: РФ потребует от Украины незамедлительной отмены блокады с Донбасса

Политика
29 мая, 18:17 дата обновления: 29 мая, 18:37 UTC+3

На встрече "нормандской четверки" 30 мая будут заслушаны представители ОБСЕ, сообщил замглавы МИД, который будет представлять российскую сторону

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/.  Москва потребует от Украины незамедлительного снятия блокады с Донбасса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который будет представлять российскую сторону на встрече "нормандской четверки" (РФ, Украина. ФРГ, Франция) в Берлине 30 мая.

"Мы будем требовать незамедлительного снятия блокады с юго-востока, которая уже грозит гуманитарной катастрофой, препятствует налаживанию нормальной работы в плане диалога межу Киевом, Донецком и Луганском", - подчеркнул он.

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© Cергей Шахиджанян/ТАСС

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Карасин также сообщил, что участники встречи "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) 30 мая заслушают представителей ОБСЕ и руководителей рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 

"Завтра пройдет встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки", - подтвердил он. - Подобный механизм прописан в декларации четырех лидеров - сразу после минских договоренностей в 2015 году была принята декларация президентов России, Франции, канцлера Германии и президента Украины. Мы достигли того, что периодически будет встречаться так называемый "контрольный механизм" на уровне замглав МИД, политдиректоров с целью суммировать все, что происходит и давать импульсы для ускорения".

По словам дипломата, именно для этого и состоится завтрашняя встреча. "Заслушаем и представителей ОБСЕ и руководителей всех рабочих групп, обменяемся суждениями", - отметил он.

"Конечно, главный лейтмотив нашего участия заключается в том, что Киев по существу препятствует реализации минских договоренностей, - обратил внимание статс-секретарь. - И если раньше мы говорили о том, что Киев проявляет неспособность двигаться вперед к выполнению каких-то конкретных обязательств, то сейчас очевидно, что наряду с неспособностью появилось еще и нежелание это выполнять, переложить это на плечи каких-то международных структур, не важно каких, тем самым сорвав, по сути дела, выполнение "Минска". Для нас это неприемлемо".

"Остальное - это уже детали. В общем, мы рассчитываем на довольно острую, конструктивную работу", - заключил замминистра.

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Темы
Кризис на Украине Переговоры "нормандской четверки"
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