Путин: интересы РФ и Франции важнее текущей политической конъюнктуры

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что фундаментальные интересы Москвы и Парижа важнее текущей политической конъюнктуры. "Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Российский лидер напомнил, что за последние годы ни одна французская компания из почти 500 не покинула российский рынок. По его словам, прямые французские инвестиции в экономику РФ увеличились в 2016 году на $2,5 млрд, а товарооборот двух стран вырос на 14%. За первый квартал этого года товарооборот вырос уже более, чем на 23%.

Путин добавил, что обсуждалось также гуманитарное взаимодействие, необходимость наращивать молодежные обмены. Глава государства обратил внимание на то, что в окружении Макрона немало сотрудников знают русский язык. "Это настраивает на позитивный лад, - отметил президент РФ. - Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые нас понимают, чувствуют и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес".

Россия и Франция видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем, заявил Путин.

"Восстанавливается товарооборот, мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня и, как мне кажется, мы их видим, мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, есть ли что отметить позитивное в российско-французских отношениях, российский лидер обратил внимание, что его визит приурочен к 300-летию поездки во Францию Петра Первого. "Эта поездка была значимым событием в наших двусторонних отношениях - как же нечего отмечать? Вот, 300-летие поездки отмечаем; было бы желание что-нибудь отметить, а если желание есть, мы всегда найдем - что", - с улыбкой сказал президент РФ.

О мнимом вмешательстве РФ в выборы во Франции

Россия не вмешивалась в выборы в какой-либо стране, предмета для обсуждения по данной теме не существует, заявил президент РФ.

"Что касается мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент (Франции) никакого интереса к этому не проявил. Ну, а с моей стороны - что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, поднималась ли на встрече президентов тема обвинений в адрес РФ в попытках вмешаться в процесс президентских выборов во Франции.

Встреча с Ле Пен В этом же ключе Путин отметил на вопрос о его встрече с Москве в марте с соперницей Макрона по президентской гонке, лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пэн. "Если госпожа Ле Пэн попросила нас о встрече, то почему мы должны ей отказывать, тем более (и это самое главное для нас) она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной", - сказал Путин. "Было бы странно с нашей стороны отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией, но это вовсе не значит, что мы как-то пытались повлиять на выборы", - сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что Ле Пэн не первый раз приезжала в Москву. "Она регулярно в Москву приезжает. Мы готовы принять вообще любого человека, всегда", - добавил он. Российский лидер подчеркнул, что не считает, что ее взгляды, касающиеся сохранения идентичности европейских народов, касающиеся укрепления суверенитета европейских стран, лишены всякого основания и являются бессмысленными. "Я так не думаю. Моя позиция может не совпадать с другими моими коллегами, но я всегда выражал ее открыто", - подчеркнул Путин. Президент РФ особо обратил внимание на то, что в России прекрасно отдают себе отчет в реалиях политической жизни во Франции. "Вы думаете, что мы не знали опросов общественного мнения, не понимали, что происходит, не понимали, за кем предпочтение большинства французов? Мы все прекрасно видели, понимали, - сказал он. - В таких вопросах мы же не дети, мы занимаемся серьезным делом". В заключение Путин добавил, что есть такие фундаментальные интересы народов России и Франции, которые существуют вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, и именно они являются ориентиром в деятельности руководства обоих государств. Русские хакеры Комментируя слухи о якобы причастности русских хакеров к влиянию на выборы во Франции, Путин заметил, что нет никакой достоверной информации, доказывающей этот факт. "Обращаю ваше внимание на то, как этот вопрос был сформулирован (а может перевод был такой); Вы спросили: "Говорят, что, может быть, вмешивались российские хакеры". Уважаемый коллега, ну как можно комментировать такие вещи? - обратился президент РФ к журналисту. - Кто говорит? На основании чего говорит? Не понятно!" "Может быть, российские хакеры, а может и нет. На основании этого мы делаем какие-то выводы что ли?" - сказал он, отметив, что пресса, конечно, может делать какие-то заключения, ведь СМИ существуют именно для того, чтобы знакомить граждан с различными точками зрения. Однако, по его словам, в политике основывать свои действия на основании ничем не подкрепленных предположений - "это путь в никуда".

Совместное решение проблем терроризма

Президент России заявил, что Москва и Париж полны решимости искать совместные решения проблемам Сирии, Украины, ракетной программы КНДР, а также терроризма. "(На прошедших сегодня переговорах Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон) Говорили об украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы, разумеется, не обошли вниманием и такую сложную и опасную, на мой взгляд, ситуацию, как ситуация с ядерной проблемой в Северной Корее и с северокорейской ракетной программой, - заявил российский лидер. - Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам - разумеется, таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а улучшали ее".

Как отметил президент РФ, ряд оценок по Сирии у Москвы и Парижа совпадают, страны могут качественно улучшить взаимодействие в рамках урегулирования ситуации в САР.

"Важно то, что мы сегодня в ходе переговоров почувствовали, что многие вещи нами оцениваются примерно одинаково, с одних и тех же позиций, хотя и есть некоторые расхождения. Но то, что нас объединяет, дает нам основания полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Франция вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии в рамках международной коалиции под руководством США. "Насколько Франция самостоятельная в решении вопросов оперативного характера, нам не известно, потому что это - договоренности между союзниками, нас в это не посвящают", - добавил он.