Минюст предложил законодательно закрепить критерии понятия "самозанятые граждане"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минюст России разработал проект федерального закона, предусматривающего закрепление критериев, устанавливающих разграничение категории самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих деятельность по трудовому договору. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации". "К категории занятых граждан предлагается отнести самозанятых граждан, установив следующие критерии таких граждан: физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли; не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; не имеющее наемных работников", - сообщили в ведомстве.

"Таким образом, в целях обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления льгот необходимо законодательно закрепить критерии определения понятия "самозанятые граждане", - заключили в Минюсте.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря 2016 года в послании Федеральному собранию отметил необходимость дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса в стране. В частности, глава государства предложил в течение 2017 года определить статус самозанятых граждан.

Госдума 18 ноября 2016 года приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагается освободить от налогов и страховых взносов на 2017-2018 годы три категории самозанятых граждан: тех, кто занимается присмотром и уходом за детьми, больными и достигшими 80-летнего возраста гражданами; репетиторством; уборкой жилья и ведением домашнего хозяйства. Список самозанятых категорий граждан для освобождения от налогов и страховых взносов может расшириться после 2017 года. При этом решение о включаемых в перечень категориях граждан будут принимать сами регионы РФ.