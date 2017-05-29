Калашников связывает высылку дипломатов из Молдавии с внутриполитической борьбой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников связывает высылку российских дипломатов из Молдавии с внутриполитическим противостоянием в стране.

"Это связано с борьбой (Владимира) Плахотнюка (оппозиционный молдавский политик, бизнесмен) и (Игоря) Додона (президент Молдавии)", - заявил Калашников ТАСС.

По словам Калашникова, "Плахотнюк - теневой лидер молдавской оппозиции, совсем недавно ездил в Америку и приехал оттуда очень агрессивным". "Видимо, его там подпитали надеждами и обещаниями, и они с правительством и нынешним составом парламента усилили противодействие Додону, который известен своими взглядами в пользу сотрудничества с Россией. Это решение лежит в этом русле и принято как раз в угоду определенным прозападным силам", - полагает глава комитета.

Пятеро дипломатов посольства РФ в Молдавии объявлены персонами нон грата в стране, заявили журналистам в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.