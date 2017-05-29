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Карасин: высылка дипломатов РФ из Молдавии направлена против президента Додона

Политика
29 мая, 21:07 UTC+3

Ответ Москвы будет адекватным и жестким, отметил замглавы МИД

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов из страны является ударом по позициям президента Игоря Додона, ответ будет адекватным и довольно жестким.

Об этом заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Мы, естественно, будем думать над реакцией, она будет адекватной и довольно жесткой", - сказал он.

"Само это решение мы однозначно расцениваем как продуманный удар по курсу на активизацию отношений между Кишиневом и Москвой, в том числе по позициям президента Молдавии Игоря Додона", - указал Карасин.

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Высылка российских дипломатов из Молдавии
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