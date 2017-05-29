Сенатор: высылка дипломатов РФ может быть связана с внутриполитической борьбой в Молдавии

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что решение МИД Молдавии о высылке российских дипломатов вызвано внутриполитической борьбой в республике.
Парламентарий напомнил, что Молдавия является парламентской республикой, в которой власть президента является скорее представительской. "Реальная власть в Молдавии принадлежит правительству и парламенту. Я думаю, что после визита Додона в Москву 9 мая они захотели подлить масла в огонь, сделать такой недружественный шаг", - добавил Джабаров.
По его словам, противники Додона опасаются предстоящих выборов в парламент Молдавии, которые намечены на осень. "Если партия Додана их выиграет, тогда он станет реальным правителем Молдавии", - заключил Джабаров.
Говоря об официальной реакции Москвы, сенатор не исключил, что будут приняты ответные меры. "Обычно дипломатическая практика показывает, что будут ответные меры. Не обязательно зеркальный ответ, то есть пять на пять, может меньше (количество высылаемых дипломатов - прим. ТАСС). Но то, что ответ последует, я уверен", - подчеркнул Джабаров.