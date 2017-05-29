Косачев: у России и Франции есть реальная объединительная повестка

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что состоявшаяся в понедельник встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона дает положительный ответ на вопрос о возможности объединительной повестки двух стран.

"Встреча президентов России и Франции наверняка разочаровала тех, кто ждал сенсаций или скандалов", - написал парламентарий на своей странице в Facebook. Он обратил внимание, что на встрече "все прошло корректно и во многом конструктивно, обе стороны старались демонстрировать желание решать, а не усугублять проблемы".

Косачев задается вопросом, "есть ли реальная объединительная повестка дня у России и Франции?" "Полагаю, первый "визит знакомства" дал скорее положительный ответ, хотя ожидать конкретных результатов было бы излишним оптимизмом", - делает он вывод, приводя в качестве тем совместной повестки противостояние терроризму.

В целом, по мнению главы профильного комитета Совфеда, встреча с Путиным со стороны Макрона - "ход достаточно сильный и суверенный". "Избиратели (Франции) ждут от нового президента явно большей самостоятельности во внешнеполитических вопросах", - констатирует он, указывая, что многих во Франции "не устраивает, что при (экс-президенте Франсуа) Олланде роль Франции деградировала до неприличного для такой великой державы уровня".

Теперь, предлагает Косачев, нужно "следить за тем, во что будут воплощаться первые договоренности" глав двух государств. "Тогда и можно будет делать выводы о прагматизме и самостоятельности курса нового президента Франции", - заключает он.