Рябков: Россия готова к переговорам с властями США по урегулированию ситуации на Украине

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия готова начать переговоры с США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, но также ожидает и активизации диалога Вашингтона с Киевом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Более того, с российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления - ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, - с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем. Но главное не это, а то, что диалог с нами при всей его важности не может подменить диалог Вашингтона с Киевом", - сообщил Рябков изданию.

Он отметил, что проблема с выполнением минских договоренностей связана с поведением киевских властей, "которые однозначно ведут линию на их срыв и ревизию". По словам дипломата, "американские коллеги должны вести диалог с киевскими властями, если реально хотят продвижения вперед".

Накануне газета The Washington Post (WP) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о перезапуске переговорного процесса с Россией, призванного разрешить ситуацию на Украине. По ее данным, эту инициативу курирует госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который якобы уже обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также издание сообщило, что Тиллерсон намеревается назначить специального посланника от Госдепартамента для реализации данной инициативы.

Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".