Рябков: страны G7 заражены вирусом самомнения и не могут адекватно оценивать реальность

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи заражены вирусом самомнения и возвеличивания собственных подходов, что мешает им адекватно оценивать реальность. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность ужесточения санкций против РФ.

"Страны, входящие в Группу семи, заражены вирусом самомнения и возвеличивания собственных подходов, который мешает нашим коллегам на Западе адекватно оценивать реальность", - подчеркнул дипломат.

По его словам, страны "большой семерки" должны посылать сигнал о санкциях и выполнении минских соглашений властям в Киеве.

"Если кому-то реально хотелось бы добиться выполнение минских соглашений, то сигнал в пользу этого нужно неустанно посылать властям в Киеве, - сказал он. - Все эти заклинания о новых санкциях они (страны "семерки") должны обращать сами себе, для нас это не имеет никакого значения, это не по адресу".