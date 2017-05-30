Экс-глава избиркома Севастополя будет советником местной власти по избирательному процессу

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Бывший глава Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Медведев займет в правительстве Севастополя должность советника по вопросам обеспечения избирательного процесса. О своем новом назначении он сообщил на заседании Законодательного собрания Севастополя.

"Как вы знаете, я сложил полномочия председателя Севастопольской городской избирательной комиссии, буду работать в правительстве Севастополя советником по вопросам обеспечения избирательного процесса", - обратился Медведев к депутатам городского парламента.

Медведев возглавил избирком Севастополя в 2014 году после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Полномочия этого состава комиссии истекают в мае 2019 года, однако 26 мая этого года Медведев по собственному желанию ушел в отставку, позже он сообщил журналистам, что приглашен на работу в правительство Севастополя, однако пока не знает, какую должность займет.

После отставки Медведева Центризбирком России предложил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову назначить членом избирательной комиссии Севастополя первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ Александра Петухова, который раньше работал в аппарате ЦИК. Решение о его назначении Овсянниковым пока не принято.