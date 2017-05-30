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За Михаилом Николаевым законодательно закреплен статус первого президента Якутии

Политика
30 мая, 11:01 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На данный момент Михаил Николаев является государственным советником республики

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ЯКУТСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. В Якутии законодательно закреплен статус первого президента республики Михаила Николаева. Соответствующий законопроект принят депутатами заксобрания республики на внеочередном заседании.

"Необходимо законодательно закрепить статус первого президента республики как дань уважения нашего народа. Ни один наш руководитель не пользуется такой народной любовью и уважением как Михаил Николаев... Если этот статус будет законодательно закреплен, то это дает Михаилу Николаеву право официально посещать заседания заксобрания и другие официальные мероприятия", - сказал депутат Василий Власов, один из инициаторов законопроекта.

На данный момент Михаил Николаев является государственным советником Республики Саха (Якутия).

Против принятия данного законопроекта выступал правовой департамент правительства Якутии, обосновывая свой протест противоречиями в федеральном законодательстве. Также против высказался руководитель фракции "Единая Россия" Александр Ноговицын. "У нас и так бюджет республики претерпевает сложные времена, зачем брать лишние затраты?" - сказал он. Однако депутаты большинством голосов проголосовали "за".

"Мы должны принять законопроект, так как финансовые нагрузки на бюджет по нему минимальные - лишь оплата курортно-санаторного лечения. Многие депутаты готовы оплатить эти расходы из своего кармана", - сказал Власов.

Михаил Николаев - российский государственный и политический деятель, первый президент Республики Саха (Якутия) (1991-2002), заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2002-2010), депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва (2011-2016).

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