МИД РФ интересуется, что известно США и НАТО о неопознанной авиации в небе Афганистана

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Москве задаются вопросом, что известно НАТО и США о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе Афганистана. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на регулярно поступающие сообщения о полетах в различных частях Афганистан "неопознанных" воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"В частности, по утверждению властей провинции Джаузджан, в мае этого как минимум в трех северных провинциях Афганистана (Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль) зафиксированы случаи сбрасывания с самолетов без опознавательных знаков ящиков с оружием и другими видами снабжения для отрядов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ ИГ), - указали в российском дипведомстве. - Представитель провинциального совета южной провинции Газни также публично заявил о присутствии вертолетов без соответствующей маркировки на подконтрольных террористам территориях уездов Вагаз и Хогьяни".

"Примечательно, что даже на фоне антироссийской кампании в ряде афганских и западных СМИ, преследующей цель обвинить нашу страну в поддержке движения талибов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Разведывательного управления Министерства обороны США Винсент Стюарт заявили об отсутствии у них доказательств на этот счет", - подчеркнули в МИД РФ.

"В связи с этим возникает закономерный вопрос к вышеуказанным представителям НАТО и США: что им известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе Афганистана - страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО, а афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала?", - указали в МИД РФ.