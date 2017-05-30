Рябков: РФ хочет изменить негативный тренд в отношениях с США

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ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Россия хочет изменить негативный тренд в отношениях с США и будет работать в этом направлении. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на конференции "Диалог Форт-Росс".
"Мы хотим изменить негативный тренд и в политике, и в экономике. Мы будем работать в этом направлении", - подчеркнул он.
"Важно избавляться от всего искусственного, что отягощается взаимодействие, в том числе снимать многочисленные раздражители в двусторонних отношениях", - считает Рябков.
"Президент России не раз заявлял, что мы полностью открыты к сотрудничеству по политической и всем другим линиям, но делать это нужно на принципах справедливости и взаимного учета интересов", - добавил дипломат.
В то же время Рябков отметил, что РФ обеспокоена тем, что период работы новой администрации в США пока не охарактеризовался серьезными сдвигами в отношениях между двумя странами.
"Закончился период, который, при ушедшей администрации в США, привел наши отношения на совсем низшую точку, точку замерзания, - отметил он. - Но и новый период, период контактов и взаимодействия с администрации (Дональда) Трампа пока не ознаменовался серьезными сдвигами к лучшему". "Это вызывает у нас определенную обеспокоенность", - подчеркнул Рябков.
"Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления двусторонних отношений, - заверил высокопоставленный дипломат. - Многое здесь, конечно, будет зависеть от того, какую линию возьмется проводить в отношениях с нами американская сторона
"Предыдущая администрация пыталась действовать с Россией с помощью диктата, больше это не получится", - подчеркнул Рябков.
"России это не подходит", - добавил дипломат.
Москва никогда не предпринимала ничего, что могло бы быть расценено как воздействие на внутреннюю политику Вашингтона, заявил Рябков.
"Мы помыслить не могли о вмешательстве во внутренние дела США, мы не предпринимали ничего, что можно было бы оценить, как попытку России повлиять на внутренние процессы в США, - подчеркнул он. - Я заявляю это со всей ответственностью". "Уверен, что многие из вас прекрасно понимают, что реально происходило, что могло происходить, а чего происходить не могло", - добавил дипломат.
По его словам, особую тревогу вызывают попытки некоторых кругов в американском истеблишменте использовать российский фактор во внутриполитическом контексте. "Это тревожный момент, от которого, к сожалению, мы пока не избавились", - заметил Рябков.
Рябков назвал падение на треть товарооборота между РФ и США поводом для серьезных усилий по приданию импульса экономическим связям.
"В телефонном разговоре от 28 января главы государств (Владимир Путин и Дональд Трамп) особенно отметили необходимость придания импульса экономическим связям", - напомнил он. "Потенциал в этой сфере есть, его нельзя недооценивать, - уверен дипломат. - Хотя, конечно, пока результаты не впечатляют".
"Прошлогоднее падение товарооборота еще на треть - с 29 млрд (долларов) в 2014 году до 20 млрд в прошлом - конечно, повод для серьезных аналитических усилий и поиска вариантов изменения ситуации к лучшему", - указал Рябков.