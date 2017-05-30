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Около 600 тонн отравляющих веществ осталось уничтожить в РФ в рамках конвенции

Политика
30 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Химоружие уже полностью уничтожено на шести из семи объектов, последний их которых находится в Удмуртии

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российской Федерации в рамках конвенции о запрещении химического оружия осталось уничтожить 588 тонн отравляющих веществ, что составляет 1,4%. Об этом сообщил директор департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга РФ Виктор Холстов на совещании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, химоружие уже полностью уничтожено на шести из семи объектов, последний находится в Удмуртии.

"Сегодня действующий один объект - (поселок) Кизнер в Удмуртской республике (там находится завод по уничтожению химического оружия - прим. ТАСС). На этом объекте по состоянию на 29 мая осталось 588 тонн отравляющих веществ, то есть 1,4%", - сказал Холстов, отметив, что 20 лет назад запасы химоружия России составляли порядка 40 тыс. тонн.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что программа по уничтожению химического оружия в РФ выходит на заключительный этап и, "несомненно, будет реализована к декабрю (этого года)". В целом Российская Федерация выполняет взятые на себя обязательства, сказал сенатор, напомнив, что производство химоружия прекратилось в СССР в 1987 году.

"Вместе с тем нас волнует уничтожение химоружия в международном плане, а также проблема экологической безопасности", - сказал Озеров. Он также отметил, расходование денежных средств на программу идет по назначению, что подтверждает Счетная палата.

Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. Международные обязательства предписывают РФ завершить работу по уничтожению химоружия до 31 декабря 2018 года.

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