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Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании

Политика
30 мая, 13:14 UTC+3 МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что во всех подобных обвинениях нет конкретики

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о лживой пропаганде российского информагентства Sputnik и телеканала RT являются продолжением антироссийской кампании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я думаю, что в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции с главой МИД Нигерии. - И наши западные партнеры никак не могут из этой инерции выбраться".

Глава МИД России напомнил, что не так давно подобными обвинениями занималось британский медиарегулятор Ofcom (Office of Communications). "По ее оценкам никаких нарушений журналисткой этики обнаружено не было", - указал он.

"Но самое главное во всех этих обвинениях то, что мы не видим ни одного конкретного факта, - указал Лавров. - Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на любой другой части РФ, - ни одного конкретного факта, ни одной фамилии".

"Если будут факты и будут фамилии, тогда наши ответы будут конкретные, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Но никакого отношения к подавляющему большинству обвинений мы не имеем".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным критически отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании в Пятой республики, назвав их органами оказания влияния и лживой пропаганды.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович
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