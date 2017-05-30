Путин и Назарбаев обсудили подготовку встречи в Астане по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону подготовку очередной международной встречи по Сирии в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

Также "обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня - в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и открытия выставки "ЭКСПО-2017", отметили в пресс-службе.