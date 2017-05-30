Путин примет в Кремле наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 30 мая проведет в Кремле встречу со вторым наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент примет наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана", - сказал он.

Песков также сообщил, что на вторник в графике президента запланировано также оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.