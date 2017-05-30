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Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа

Политика
30 мая, 16:08 UTC+3

В Версале состоялись первые переговоры нового французского президента и российского лидера

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале
© Михаил Метцель/ТАСС
Рукопожатие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время встречи в Версале
Рукопожатие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время встречи в Версале
Рукопожатие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время встречи в Версале
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Версале
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Версале
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Версале
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool
Эммануэль Макрон (третий слева), Владимир Путин (второй справа), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (третий справа) во время российско-французских переговоров в формате рабочего завтрака в ресторане "Оре Дюкасс" на территории Версаля
Эммануэль Макрон (третий слева), Владимир Путин (второй справа), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (третий справа) во время российско-французских переговоров в формате рабочего завтрака в ресторане "Оре Дюкасс" на территории Версаля
Эммануэль Макрон (третий слева), Владимир Путин (второй справа), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (третий справа) во время российско-французских переговоров в формате рабочего завтрака в ресторане "Оре Дюкасс" на территории Версаля
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президенты России и Франции в Галерее батальной живописи в Версале
Президенты России и Франции в Галерее батальной живописи в Версале
Президенты России и Франции в Галерее батальной живописи в Версале
© Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (слева направо) перед совместной пресс-конференцией по итогам переговоров в Версале
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед совместной пресс-конференцией по итогам переговоров в Версале
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед совместной пресс-конференцией по итогам переговоров в Версале
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Президенты России и Франции во время пресс-конференции по итогам переговоров в Версале
Президенты России и Франции во время пресс-конференции по итогам переговоров в Версале
Президенты России и Франции во время пресс-конференции по итогам переговоров в Версале
© Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP
Эмманюэль Макрон за рулем гольф-кара во время поездки по садам Версаля с Владимиром Путиным
Эмманюэль Макрон за рулем гольф-кара во время поездки по садам Версаля с Владимиром Путиным
Эмманюэль Макрон за рулем гольф-кара во время поездки по садам Версаля с Владимиром Путиным
© AP Photo/Francois Mori, pool
Президент Франции (второй слева), президент России (третий слева), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) во время посещения выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале
Президент Франции (второй слева), президент России (третий слева), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) во время посещения выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале
Президент Франции (второй слева), президент России (третий слева), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) во время посещения выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале
© Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей во дворце Большой Трианон после осмотра выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717"
Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей во дворце Большой Трианон после осмотра выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717"
Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей во дворце Большой Трианон после осмотра выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717"
© Администрация Президента России
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (слева направо) в садах Версаля
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в садах Версаля
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в садах Версаля
© (AP Photo/Francois Mori, pool
Епископ Корсунский Нестор (слева) и Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже
Епископ Корсунский Нестор (слева) и Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже
Епископ Корсунский Нестор (слева) и Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России во время посещения храма Святой Троицы в Российском духовно-культурном центре
Президент России во время посещения храма Святой Троицы в Российском духовно-культурном центре
Президент России во время посещения храма Святой Троицы в Российском духовно-культурном центре
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин во время посещения учебного корпуса в Российском духовно-культурном центре
Владимир Путин во время посещения учебного корпуса в Российском духовно-культурном центре
Владимир Путин во время посещения учебного корпуса в Российском духовно-культурном центре
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале
© Михаил Метцель/ТАСС
Рукопожатие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время встречи в Версале
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Версале
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool
Эммануэль Макрон (третий слева), Владимир Путин (второй справа), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (третий справа) во время российско-французских переговоров в формате рабочего завтрака в ресторане "Оре Дюкасс" на территории Версаля
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президенты России и Франции в Галерее батальной живописи в Версале
© Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед совместной пресс-конференцией по итогам переговоров в Версале
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Президенты России и Франции во время пресс-конференции по итогам переговоров в Версале
© Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP
Эмманюэль Макрон за рулем гольф-кара во время поездки по садам Версаля с Владимиром Путиным
© AP Photo/Francois Mori, pool
Президент Франции (второй слева), президент России (третий слева), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) во время посещения выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале
© Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей во дворце Большой Трианон после осмотра выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717"
© Администрация Президента России
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в садах Версаля
© (AP Photo/Francois Mori, pool
Епископ Корсунский Нестор (слева) и Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России во время посещения храма Святой Троицы в Российском духовно-культурном центре
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин во время посещения учебного корпуса в Российском духовно-культурном центре
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

29 мая президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Францию, где состоялась его первая встреча с новым французским лидером Эмманюэлем Макроном. Переговоры президентов прошли в Версале.

После беседы в узком составе, которая продлилась почти три часа, и пресс-конференции Путин и Макрон осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717".

Перед тем, как покинуть дворец Большой Трианон, президент России подарил музею копию "Книги ангелов" (Реймсского Евангелия), книги, на которой приносили присягу правители Франции.

Однако на этом поездка Путина во Францию не закончилась. Из Версаля президент России направился в Париж, где посетил Российский духовно-культурный центр и Свято-Троицкий собор.

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Визит Путина во Францию
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