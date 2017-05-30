Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа

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Последствия урагана в Москве и области 30 мая, 14:09

Владимир Путин во время посещения учебного корпуса в Российском духовно-культурном центре © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России во время посещения храма Святой Троицы в Российском духовно-культурном центре © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Епископ Корсунский Нестор (слева) и Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в садах Версаля © (AP Photo/Francois Mori, pool

Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей во дворце Большой Трианон после осмотра выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" © Администрация Президента России

Президент Франции (второй слева), президент России (третий слева), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) во время посещения выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале © Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Эмманюэль Макрон за рулем гольф-кара во время поездки по садам Версаля с Владимиром Путиным © AP Photo/Francois Mori, pool

Президенты России и Франции во время пресс-конференции по итогам переговоров в Версале © Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед совместной пресс-конференцией по итогам переговоров в Версале © EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Президенты России и Франции в Галерее батальной живописи в Версале © Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP

Эммануэль Макрон (третий слева), Владимир Путин (второй справа), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (третий справа) во время российско-французских переговоров в формате рабочего завтрака в ресторане "Оре Дюкасс" на территории Версаля © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Версале © AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool

Рукопожатие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время встречи в Версале © AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале © Михаил Метцель/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Версале

© Михаил Метцель/ТАСС

Рукопожатие Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время встречи в Версале

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в Версале

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool

Эммануэль Макрон (третий слева), Владимир Путин (второй справа), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (третий справа) во время российско-французских переговоров в формате рабочего завтрака в ресторане "Оре Дюкасс" на территории Версаля

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президенты России и Франции в Галерее батальной живописи в Версале

© Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед совместной пресс-конференцией по итогам переговоров в Версале

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Президенты России и Франции во время пресс-конференции по итогам переговоров в Версале

© Stephane de Sakutin/Pool Photo via AP

Эмманюэль Макрон за рулем гольф-кара во время поездки по садам Версаля с Владимиром Путиным

© AP Photo/Francois Mori, pool

Президент Франции (второй слева), президент России (третий слева), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) во время посещения выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале

© Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Владимир Путин оставляет запись в книге почетных гостей во дворце Большой Трианон после осмотра выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717"

© Администрация Президента России

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в садах Версаля

© (AP Photo/Francois Mori, pool

Епископ Корсунский Нестор (слева) и Владимир Путин (в центре на первом плане) во время посещения Российского духовно-культурного центра в Париже

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России во время посещения храма Святой Троицы в Российском духовно-культурном центре

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС