Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа

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29 мая президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Францию, где состоялась его первая встреча с новым французским лидером Эмманюэлем Макроном. Переговоры президентов прошли в Версале.
После беседы в узком составе, которая продлилась почти три часа, и пресс-конференции Путин и Макрон осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717".
Перед тем, как покинуть дворец Большой Трианон, президент России подарил музею копию "Книги ангелов" (Реймсского Евангелия), книги, на которой приносили присягу правители Франции.
Однако на этом поездка Путина во Францию не закончилась. Из Версаля президент России направился в Париж, где посетил Российский духовно-культурный центр и Свято-Троицкий собор.