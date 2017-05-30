В Якутии приняли закон об исключении графы "против всех" на муниципальных выборах

ЯКУТСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Депутаты заксобрания Якутии приняли закон об исключении графы "против всех" из бюллетеней при организации муниципальных выборов.

"При организации муниципальных выборов в республике необходимо убрать графу "против всех", потому что нет соответствующих механизмов организации предвыборной агитации. Это нарушает конституционные права тех кандидатов, которые тратят свои средства на избирательные кампании, а потом из-за того, что большинство голосов отдано "против всех", выборы считаются не состоявшимися. Поэтому эту графу надо убрать", - сказала вице-спикер заксобрания республики Ольга Балабкина.

Так, в Якутии на муниципальных выборах в 2015 и 2016 годах число голосов за графу "против всех" оказалось выше числа голосов, отданных за всех кандидатов, из-за чего выборы были признаны несостоявшимися. Повторные выборы повлекли дополнительные затраты из муниципальных бюджетов, поэтому возникла необходимость убрать эту графу из избирательных бюллетеней.

По словам инициатора законопроекта, депутата Дмитрия Семенова, при организации повторных выборов тратятся средства бюджетов муниципальных образований. "У муниципалитетов и так нет лишних средств, чтобы проводить повторные выборы, поэтому графу "против всех" надо убрать", - считает он.

Руководитель региональной фракции "Коммунистической партии", вице-спикер заксобрания Виктор Губарев выступил против принятия закона. "Нельзя принимать этот законопроект, потому что мы недавно в 2015 году почти единогласно принимали законопроект о ведении этой графы, и чем вызвана необходимость убрать теперь эту графу? Народ ее поддерживает, это волеизъявление избирателей", - сказал он.

Как сказал руководитель якутского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ноговицын, фракция единороссов поддерживает этот законопроект. "Наличие этой графы, с одной стороны, выгодно для партии "Единая Россия", так как размывает и так незначительное количество голосов за наших оппонентов", - сказал он.